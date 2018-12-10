"Türkiye olmadan müzakerelerde nasıl hazırlık yapılabilir?"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasındaki başarısızlığın, Türkiye’nin uzlaşmazlığından kaynaklandığını yeniden dile getirdi.

Anastasiadis, eski Cumhurbaşkanı Tasos Papadopulos’un 10. ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinliğinin ardından, kısa bir süre önce de başka bir eski Cumhurbaşkanı’nın Glafkos Klerides’in anma töreninin yapıldığını söyledi. Bu iki Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili farklı düşünce şekillerine sahip olmalarına rağmen, ortak hedefin barışçıl, kalıcı ve işlevsel bir çözüm bulunması olduğunu belirtti. Ancak, çözüm bulmadaki başarısızlığın, inisiyatif, eylem veya çaba eksikliğinden değil, sadece Türkiye’nin uzlaşmazlığından kaynaklandığına dikkat çekti. Bugünkü siyasi liderliğin kendi sorumluluğunu üstlenmesi ve sonunda perspektif ve geleceğe sahip bir çözüme varılmasına yol açacak inisiyatifler alması gerektiğini vurguladı. Anastasiadis, Türkiye’nin katılımı olmadan, Kıbrıs sorunu müzakerelerinde iyi hazırlık yapılmasının nasıl mümkün olduğunu sorgulayarak, Türkiye’nin iradesi bulunması durumunda, Kıbrıs sorununun çözümüne de yol açacağını belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Özel Görevlisi’nin Türkiye’den geçmeyi başarmadan Kıbrıs’a gelecek olmasının, çözüm arayışlarını zayıflatıp zayıflatmadığı hakkındaki soruya yanıt vererek, herhangi bir yorumda bulunmak istemediğini ve söylenecek herhangi bir şeyin, Jane Holl Lute’un ziyaretinden sonra söyleneceğini ifade etti.