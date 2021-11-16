Türkiye’nin Maraş’taki faaliyetleri konusunda “Seçenekler belgesi” tartışması

Avrupa Dış İşleri Konseyi’nin dün Brüksel’de gerçekleştirdiği toplnatıda Türkiye’nin Maraş’taki faaliyetlerine ilişkin “seçenekler belgesinin” hazırlanması konusunda sağlanan ilerlemenin ele alındığı belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Avrupa Dışişleri Konseyi toplantısıyla ilgili detaylara yer verdiler.

Haberi “Hâlâ..Türkiye’ye Yönelik Yaptırımlar Pişiriliyor” başlığıyla veren Politis gazetesi, diplomatik kaynaklara dayanarak AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in toplantı sırasında “seçenekler belgesinin” hemen dolaşacağı şeklindeki söylemiyle Avrupa Dışişleri Bakanları tarafından mevcut gelişmeleri ele alması çerçevesinde Maraş konusunun da gündeme geldiğini yazdı.

Habere göre Borrell, bunun öncesinde AB’nin özel birimleri tarafından, Türkiye’nin kapalı Maraş’taki “yasa dışı faaliyetlerine” ilişkin olayların kapsamlı bir şekilde kaydedildiği ayrıntılı raporun hazırlandığını belirtti.

Aynı kaynaklar ayrıca Borrell’in, AB Dışişleri Bakanlarına, seçenekler belgesinin, birinde olayların ve durumun tasvir edildiği, diğerinde ise AB tarafından gösterilecek reaksiyona ilişkin tedbirlerin bulunduğu iki kısımdan oluşacağı konusunda bilgi verdiğini ifade ettiler.

Borrell açıklamasında Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’e gönderdiği ve içeriğinde belli tepki yöntemlerinin bulunduğu mektuptan da söz etti.

Gazete haberinde ayrıca “seçenekler belgesinin” gelecek hafta COREPER’de (Daimi Temsilciler Komitesi veya Meclisi) ele alınmaya başlanacağını yazdı.

HRİSTODULİDİS

Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis toplantı sırasında yaptığı konuşmada, AB’nin tepki gösterme konusundaki gecikmesinden dolayı memnuniyetsizliğini dile getirdi ve sürecin hızlı bir şekilde ileriye götürülmesini talep etti.



Hristodulidis, Avrupalı mevkidaşlarına, AB’nin Türkiye’ye “kapalı Maraş bölgesindeki faaliyetlerinin yasa dışı olduğu ve Avrupa ile ilişkilerinde bunun etkilerinin olacağı” konusunda net mesaj göndermesi gerektiğini vurguladı.AB’nin tepki göstermekte geç kalmasının, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması çabalarında olumsuz sonuçlara sahip olduğunu da ifade eden Hristodulidis, bunun da, Türkiye tarafından, üzerinde anlaşmaya varılan çerçeveyle, müzakerelere geri dönmeyi ret etme cesareti olarak algılandığını savundu.Gazete Güney Kıbrıs’ın tezlerine, Yunanistan, Fransa, İspanya, Malta ve Slovenya’nın destek verdiğini yazdı.Öte yandan Fileleftheros gazetesi “seçenekler belgesinin”, Aralık ayında yapılacak olan AB Dışişleri Bakanları Konseyi’nin, karar alınması için gündeminde olacağını yazdı.

TÜRKİYE’NİN KKTC’DEKİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GİZLİ BELGE

Fileleftheros gazetesi “Havadan Fotoğraflarla Rapor-Avrupa Birliği’nin İlgili Birimi’nin Türkiye’nin İşgal Altındaki Topraklardaki Faaliyetlerine İlişkin Gizli Belgesi” başlıklı haberinde Avrupa Birliği’nin ilgili biriminin, Türkiye’ninn KKTC’deki faaliyetleri konusunda çok gizli bir belgeyle, AB Dışişleri Bakanlarını bilgilendirdiğini iddia etti.

Derecelendirilmiş olan gizli belgenin, Türkiye’nin 20 Temmuz 2021’den sonraki tüm faaliyetlerini kaydettiğini savunan gazete, ayrıca Türk faaliyetlerinin analizini de yaptığını belirtti.

Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak bahse konu belgenin, Türkiye’nin kapalı Maraş’taki ve Gazimağusa’nın geniş bölgesindeki tüm faaliyetlerini kayda geçirdiğini yazan gazete, belgede ayrıca, Türkiye’nin Geçitkale’de kurduğu İHA/SİHA hava alanıyla Türk ordusunun Boğaz bölgesinde kurma niyetinde olduğu deniz üssüyle ilgili havadan çekilmiş fotoğrafların da bulunduğunu savundu.

Gazete haberinde ayrıca bahse konu belgede, “KKTC’de olup bittenler ile ilgili kararlar alan bir müdürlükten (kurul)” de bahsedildiğini ileri sürerken bu “müdürlüğün”(kurulun) Kuzey’deki siyasi kişilerden oluştuğunu iddia etti.

Gazete, bahse konu belgede ayrıca “gizli servislerin faaliyeti, mülteci akınının araç haline getirilmesi, askeri unsurların kullanımı” gibi Türk yaklaşımlarına da değindiğini savundu.