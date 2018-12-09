Üçlü görüşme yapılacak

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında önümüzdeki Çarşamba günü Rum kesiminde “diaspora” konulu bir üçlü görüşme yapılacağı haber verildi.



Fileleftheros gazetesine göre, Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, İsrail adına toplantıya eski ana muhalefet lideri Isaac Herzog, Yunanistan adına ise yurt dışında yaşayanlardan sorumlu dışişleri bakan yardımcısı Terens Quick’in katılacağını söyledi.



Herzog’un geçtiğimiz Temmuz ayında İsrail Yahudi Komitesi başkanlığına seçildiğini (Jewish Agency for Israil) yazan gazete, görüşmede, diasporanın enerji konularında da gelişmeler yaşanmakta olduğu özellikle hassas bir dönemde, üç ülkenin çıkarlarının ileriye götürülmesine nasıl katkıda bulunabileceğinin ele alınacağını kaydetti.



Üç ülkenin devlet başkanları düzeyinde 20 Aralık’ta İsrail’de gerçekleştirilecek olan üçlü görüşme çerçevesinde yayımlanacak olan ortak deklarasyonda, bu konulara atıfta bulunulacağını da belirten gazete, Fotiu’nun, ABD’de üç ülkenin diasporaları arasında politik konuların ötesine de uzanmakta olan çok verimli bir işbirliği bulunduğunu söylediğini aktardı.



Üç ülkenin diaspora konularındaki işbirliği çerçevesinde, New York’ta büyük bir etkinlik planlanmakta olduğunu kaydeden gazete, Rum kesiminde de bir toplantı yapılmasının ele alınacağını ekledi.