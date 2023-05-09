Ukraynalı kadın cinayeti Rum basınını meşgul etmeye devam ediyor

Ukrayna uyruklu bir kadının Türkiye vatandaşı olduğu belirtilen Erkan Alkan tarafından Cumartesi günü Limasol’da öldürülmesi olayı Rum basınında yer almaya bugün de devam etti.
Gazete, 25 yaşındaki Erkan Alkan’ın KKTC’ye kaçmış olabileceği düşüncesinin sadece bir tahmin olduğunu, dün akşam saatlerine kadar İki Toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi’ne Alkan’ın KKTC’ye geçtiğine dair herhangi bir bilgi ulaşmadığını iddia etti.
Alkan’ın Güney Kıbrıs’ta saklanma ihtimalinin de bulunduğunu belirten gazete, KKTC’de yakalanması durumunda ise, Türk vatandaşı olması sebebiyle Güney Kıbrıs’a iade edilmesinin “zor olduğu” yorumunda da bulundu.