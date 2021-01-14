Ulusal Konsey üyelerinin kendisine eşlik etmesini istedi

Rum Ulusal Konseyinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında bu sabah 11.00 sıralarında toplandığı haber verildi.

Rum haber kaynaklarına göre, yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan Rum Hükümeti Sözcü Vekili Panayotis Sedonas, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Ulusal Konsey üyelerine, Kıbrıs sorunuyla ilgili kritik bir toplantı olduğundan, gayri resmi beşli konferansta kendisine eşlik etmelerini önerdiğini duyurdu.

Sedonas açıklamasında, Anastasiadis’in Ulusal Konsey üyelerini, son gelişmeler ve Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak üstlendiği inisiyatifler hakkında bilgilendirdiğini de belirtti.

Anastasiadis’in Ulusal Konsey üyelerini, BM Genel Sekreterinin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile yaptığı görüşmenin içeriği ve 11 Ocak tarihinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le yaptığı telefon görüşmesi konusunda bilgilendirdiğini belirten Sedonas, Anastasiadis’in Ulusal Konsey üyelerine, müzakerelerin yeniden başlamasına yardımcı olacak belirli Güven Yaratıcı Önlemlere (GYÖ) ilişkin çağrısına yanıt vererek, kısa süre önce BM Genel Sekreterine ilettiği önerileri sunduğunu da ifade etti.

Anastasiadis’in bilgilendirmesinin ardından Ulusal Konsey üyelerinin de kendi görüş ve önerilerini ortaya koyduklarını dile getiren Sedonas, Anastasiadis’in Ulusal Konsey üyelerine, gayri resmi beşli konferansta kendisine eşlik etmelerini önermesi konusunun, BM Genel Sekreteri tarafından görüşme tarihinin belirleneceği sonraki bir aşamada ele alınacağını da sözlerine ekledi.