Veto hakkını gündeme getirdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Türkiye-AB” ilişkilerindeki “olumlu gündem”de Kıbrıs sorununun yer almaması durumunda AB Zirve Toplantısında veto uygulamaya hazır olduğunu dile getirdi.

Alithia ve diğer gazeteler, “Euronews” televizyon kanalına Türkiye-AB ilişkileri ve Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarda bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’le görüştüğünü yazdı.

Habere göre, Anastasiadis, “Euronews” kanalına yaptığı açıklamada, Türkiye-AB ilişkilerinde sözü edilen “olumlu gündem” içerisine Kıbrıs sorununun da dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

“Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama çalışmalarını şu an için ertelemiş olmasının yeterli olmadığı” iddiasında bulunan Anastasiadis, Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’a yönelik planları ve iki devletli çözüm argümanını sürdürdüğüne dikkat çekti.

Anastasiadis; “Olumlu gündem, olumlu davranışlar mevcut olduğunda benimsenir” iddiasında bulunarak “Türkiye kışkırtıcı eylemlerini kesintisiz sürdürürken kendisinin bile bile, içerisinde Kıbrıs’ın yer almadığı olumlu bir gündemi kabul etmesinin siyasi açıdan intihar anlamına geleceğini” öne sürdü.



Açıklamasında, Cenevre’deki beşli konferansa da değinen Anastasiadis, kendilerinin BM parametreleri dışında kalan herhangi bir şey önermediklerini, görüş ayrılığının sebebinin iki devletli çözüm önerisi yüzünden çıktığını belirtti.BORRELL’LE GÖRÜŞTÜGazete haberinin devamında, Anastasiadis’in AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’le Brüksel’de görüştüğünü ve görüşmede, BM kararları ve uzlaşılmış çerçeve içerisinde kalması gerektiği mesajını Türkiye’ye iletmesini istediğini yazdı.Anastasiadis-Borrell görüşmesi hakkında açıklamada bulunan Rum Hükümet Sözcüsü Kirakos Kusios, Anastasiadis’in Borrell’den, BM kararları ve uzlaşılmış çerçeve içerisinde hareket etmesi gerektiği şeklindeki AB görüşünü Türkiye’ye iletmesini istediğini ifade etti.Rum liderin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Türkiye’nin de tam desteğiyle, iki devletli çözüm önerisini sunmasından ve müzakerelerin devam edebilmesinin koşulu olarak KKTC’nin tanınması talebinden duyduğu endişeyi dile getirdiğini aktaran Kusios, Anastasiadis’in ayrıca, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu konusunda yeni bir toplantıya çağırması durumunda olumlu yanıt vereceğini söylediğini de ifade etti.Haziran ayında yapılacak ve AB-Türkiye ilişkilerinin ele alınacağı AB Zirvesi’nde olumlu tutum sergilemelerinin, Türkiye’nin Kıbrıs sorunu ve kapalı bölge Maraş konusundaki davranışlarına, deniz ve karada kışkırtıcı eylemlerden kaçınmasına ve AB karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olacağını dile getiren Anastasiadis, “Türk tarafının olumlu bir tutum sergilememesi durumunda Türkiye’ye, AB ilişkilerinde olumlu bir gündem sunulmasının imkansız olacağını” sözlerine ekledi.