Weber Kıbrıs sorununda daha etkin bir AB sözü verdi

Avrupa Halk Partisi’nin AB Komisyonu başkanlığı adayı Alman politikacı Weber’den radikal söylemler... Alithia ve diğer gazeteler, AB komisyonu başkan adayı Manfred Weber’in Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “AB’nin, Kıbrıs sorununun çözümünde Rum tarafının yanında olacağını” belirttiğini yazdılar.

Habere göre Weber açıklamasında, “Kıbrıs sorununun bir AB sorunu olduğunu ve AB’nin Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti ve Kıbrıs halkının yanında duracağını” belirterek “Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyini işgali kabul edilemez bir durumdur ve Avrupa yarımadasının tarihinde açık yaralardan biridir” şeklinde konuştu.

Weber ayrıca, “Türkiye’nin hiçbir zaman AB’ye tam üye olamayacağını” iddia ederek, “seçilmesi durumunda Türkiye’yle müzakereleri sonlandırma” sözünü de verdi.

(TAK)