Αy. Napa'nın yeni belediye başkanı oldu

Αy. Napa eski belediye başkanı Yannis Karusos’ın, yeni kabinede Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olmasıyla boşalan belediye başkanlığı için dün seçim yapıldı.

Yapılan seçimin sonucunda Hristos Zannetos’un Ay. Napa’nın yeni belediye başkanı olduğunu yazan Fileleftheros ve diğer gazeteler, Emilia Evangelu Ksidis ile Hristos Zannetos’un yarıştıkları seçimde, Zannetos’un seçmenlerin yüzde 59’unun oylarını alarak başkan seçildiğini kaydetti.

Alithia gazetesi ise haberinde, Zannetos’un DİSİ, DİKO, DİPA, “Vatansever Cephe” ve Hayvan Partisi; Emilia Evangelu Ksidis’in ise AKEL, Vatandaşlar İttifakı ve Dayanışma Hareketi tarafından desteklendiğini yazdı.