Yabani hayvan kaçakçılığında Güney Kıbrıs'ın da ismi geçiyor

Güney Kıbrıs’ta yaşayan bazı kişi veya kişilerin, yasa dışı yabani hayvan ticareti çetesine mensup olduğu belirtildi.
Olayın Yunanistan’da savcılar da dahil olmak üzere yetkili merciler tarafından araştırıldığını yazan gazete, Yunanistan Kara Para Aklama Birimi Başkanı Haralambos Vurliotis’in de olaya müdahil olduğunu ayrıca Güney Kıbrıs’ta da yabani hayvan ticareti yapıldığına dair suçlamaların bulunmasıyla bilgi talebinde bulunduğunu belirtti.
Gazete Larnaka sakini ve Yunanistan sakini olan ve aynı zamanda Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleriyle bağlantısı olan kişilerin yaşları küçük olan aslan, kaplan ve maymun gibi yabani hayvanlara sahip olduklarına dair verilerin bulunduğunu yazdı.