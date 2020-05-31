Yangına müdahele eden Rum pilot: "Mükemmel bir işbirliği yaptık"

Güney Kıbrıs’tan gönderilen ve Kalkanlı, Tepebaşı ve Koruçam bölgelerinde yaşanan yangın felaketine müdahale eden yangın söndürme uçağının pilotu Stelios Kocikas, müdahale sırasında edindiği izlenimleri “Kathimerini” gazetesine anlattı.

Kocikas, 1974 sonrasında ilk kez “kendi toprakları üzerinde uçmanın kendisinde yoğun duygular oluşturduğunu” belirterek “eski Lefkoşa Havaalanı üzerinden geçerken bunun gerçekleştiğine inanamadığını ve yardımcı pilotuna fotoğraf çekmesini söylediğini” ifade etti.

Kıbrıslı Türklerle mükemmel bir işbirliği gerçekleştirdiklerini belirten Kocikas, “bize talimatlar verdiler, yangın konusunda bilgi teatilerinde bulunduk, bize birçok kez teşekkür ettiler” şeklinde konuştu.

“Biz siyasi unsurlar olmadan, insani acıları ve doğayı ayrı tutmak istiyoruz” ifadesini kullanan Kocikas, birimin iki uçağının Ağrotur İngiliz Üslerinde konuşlandırılması kararının da bu çerçevede alındığını vurguladı.