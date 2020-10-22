Yeni önlemler alınması gündemde... Grip aşıları tükendi

Güney Kıbrıs’ta dün 127 Covid-19 vakası daha tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 2 bin 966’ya ulaştığı haber verildi.

Güney Kıbrıs’ta bugün özellikle Limasol başta olmak üzere, pandemiyle ilgili yeni önlemler alınmasının beklendiğini yazan Alithia gazetesi, tedaviye ihtiyacı olan ve daha ciddi semptomlar gösteren kişilerle ilgili eğilimin yükselişte olduğuna dikkat çekti. Rum kesimindeki hastanelerde 23 kişinin tedavi görmekte olduğu da belirtildi.

Öte yandan, durumun kontrol alınması için yeni ve sert tedbirler alınması olasılığının kaçınılmaz olarak görüldüğünü yazan gazete, bugün toplanacak Rum Bakanlar Kurulu’nun, Sağlık Bakanı tarafından yapılacak olan yeni önerileri incelemesinin beklendiğini belirtti.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın pandemiyle mücadelede yeni bir silah daha kullanmaya hazırlandığını ve bunun hızlı antijen testi (rapid antigen tests) olduğunu yazan gazete, bu testlerin yetkili birimlerin epidemiyolojik açıdan yüksek riske sahip bölgeler konusundaki durumla ilgili gerçek zamanlı bir görüntüye sahip olmaları amacıyla kullanılacağını ekledi.

Gazete, manşetten yer verdiği haberinde ise, koronavirüsü yüzünden panik içerisindeki Kıbrıslı Rumların piyasadaki bütün grip aşılarını satın aldığını yazdı.

Eczanelerde grip aşısı kalmadığını yazan gazete, bu yıl toplam 135 bin grip aşısı siparişi verildiğini ve bunun geçen yılki siparişten yüzde 63 daha fazla olduğunu kaydetti.

Gazete, Eylül başında 25 bin grip aşısı teslim alınıp dağıtıldığını, ikinci parti aşının ise 30 Ekim’e kadar teslim alınmasının beklendiğini ekledi.

Fileleftheros ise haberinde, Limasol’daki durumun kontrol dışına çıkmış olarak nitelendirildiğini ve çeşitli birimlerle kurumlarda pozitif vakalar tespit edildiğini ekledi.