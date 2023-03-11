Yeni Rum Enerji bakanı da ucuz elektriği doğal gazın gelişine bağladı

Rum Ticaret Sanayi ve Enerji Bakanı Yorgos Papanasasiu’nun, tüketiciye yansıyan elektrik faturasını düşürme hedefini, öncülü Nataşa Pilidu gibi doğal gazın gelişine bağladığı bildirildi.

Alithia “Doğal Gaz İle İlgili Bir Vaat Daha” başlıklı haberinde tüketiciye yansıyan faturanın düşürülmesinin elektrik üretimi için doğal gaz ithali, sera gazı salınımı hakkı satın alım maliyetinin azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjinin tamamının değerlendirilmesi için aktarım ve dağıtım şebekesinin güçlendirilmesi, depolama sistemlerinin değerlendirilmesi ile mümkün olabileceğini yazdı.

Gazete Papanastasiu’nun yukarıdaki hedefler konusunda öncülü Nataşa Pilidu’nun söylediklerini tekrardan öteye gitmediği görüşünü ortay koydu.