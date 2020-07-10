Yeni Rum Enerji Bakanı görevi devraldı

Güney Kıbrıs'ta yeni Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Natasa Pilides, bakanlığın başarısının devamı için çok çalışacağı sözünü vererek görevini devraldı.



Görev devir teslim töreninde konuşan Pilides, “Bakanlığın daha da başarılı olması için daha fazla çalışacağım ve tüketicilerin, işadamlarının, sanayicilerin ve vatandaşların yararına her birimin hedeflerini olabildiğince iyi uygulayacağım” şeklinde konuştu.



Hidrokarbondan enerjiye, ticarete, sanayii ve şirketlerin kayıtlarına her konudan bahseden Natasa Pilides, Bakanlığın sıkıntılarının çok, hedeflerinin de çok çeşitli olduğunu söyledi.



Yeni Bakan, “Ancak ben doğru planlama, müşterek çaba ve çok çalışmayla Bakanlığımız ilk günkünden daha fazla oturmuş olur” dedi.



Lakkotrypis liderliğinde son yedi yıl Bakanlığın çalışmalarını öven Pilides, geçen bu yıllar içerisinde mükemmel işbirliğinden dolayı da teşekkür etti.



Lakkotrypis, büyük bir parçasını geride bırakarak görevinden ayrılmakta olduğunu söyledi; zor zamanlarında yanında olan personel teşekkür etti, birçok önemli başarıyı birlikte kutladıklarını kaydetti.