Yeni yıl mesajında aşı çağrısı yaptı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, yeni yıl mesajı çerçevesinde koronavirüse karşı aşı yaptırılması tavsiyelerinde bulundu.

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yeni yıl mesajının büyük bir bölümünü, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi konusuna ayırdığını yazdı.

Habere göre Anastasiadis, dünyadaki diğer ülkeler gibi pandeminin Güney Kıbrıs’ı da vurduğunu, bu nedenle gerek kişisel gerekse kolektif sorumluluğun gerekli olduğunu vurguladı.

Anastasiadis açıklamasında “bu nedenden dolayı her birinize ve herkese sesleniyorum: uzmanların talimatlarına uyun, aşılama programını takip edin ve korunma protokollerini yerine getirin” ifadesini kullandı.

Anastasiadis, hayatların kurtarılması için ön cephede mücadele eden çalışanlara yönelik gerek kendisinin gerekse devletin teşekkürlerini sundu.

Açıklamasında Kıbrıs sorunundan da söz eden Anastasiadis, kısa bir süre önce basında çıkan BM’ye ait Crans Montana tutanaklarının aslının, Kıbrıs sorununun çözümü için uzun yıllardır süren müzakerelerde, zaman zaman yaşanan çıkmazın nereden kaynaklandığını ortaya koyduğunu savundu.



Anastasiadis, Türkiye’nin kabul edilemez taleplerine karşın, Kıbrıs sorununa yaşayabilir ve işlevsel bir çözüm bulunmasına yönelik ısrar ve kararlılıklarında geri adım atmayacaklarını ifade etti.Yeni yılın(2022), başkanlık görevinin son yılı olacağını söyleyen Anastasiadis, bu nedenden dolayı, halk ve ülke için eşit derecede faydalı ve yaratıcı olmayı isteyeceğini belirtti.Hedefin, aralarında yargı sisteminin, kamu hizmetlerinin, yerel yönetimlerin çağdaşlaştırılmasının da bulunduğu bir dizi reformun tamamlanması olduğunu belirten Anastasiadis, sağlık sisteminin donatılması ve enerji programının geliştirilmesinden de söz etti.FİLELEFTHEROS GAZETESİNİN MESAJIÖte yandan Fileleftheros gazetesi, “Özgür Kalma Hedefiyle, Köleleştirilmiş Topraklar Düşüncesiyle” başlığı altında, bir askerin dürbünle gözetim yaparken çekilmiş fotoğrafıyla birlikte kendisine ait yayımladığı yeni yıl mesajında, her yeni yılın başında insanlığın ümit ve iyimserlikle girdiğini ancak kendilerinin aklında “işgal altındaki toprakların” kalmaya devam ettiğini yazdı.Gazete yeni yıl mesajında “işgalin, 48’inci yılına girmekte oldukları, Kıbrıs meselesinin açık bir yara olarak kalmaya devam ettiği” şeklindeki ifadelere yer verdi.Gazete “özgürlüğün işgal olgularının sona ermesinden ve ülkenin üçüncülerden arınmasından geçtiğini” savundu.