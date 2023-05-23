Yeorgiu Kıbrıslı Türk çiftçilere UNFICYP’in ara bölgeden arazi verdiğini iddia etti, UNFICYP yalanladı

Denya Muhtarı Hristakis Yeorgiu’nun, BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) Kıbrıslı Türk çiftçilere, BM idaresindeki ara bölgede çiftçilik yapabilmeleri için arazi tahsis ettiğini iddia ettiği bildirildi.
Gazete, UNFICYP Sözcüsü Aleem Siddique’in, Yeorgiu’nun bu iddialarını yalanladığını ve UNFICYP’in Ada’daki iki tarafla, gerginliğin önüne geçilmesi ve ara bölgedeki statükonun muhafaza edilmesi için çalışmaya odaklandığını söylediğini kaydetti.
Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in konuyla ilgili görüş belirtmekten kaçınarak, meselenin Dışişleri Bakanlığı’nın uhdesinde olduğunu ve ara bölge ile ilgili öngörülenlerin, BM kararlarında açıkça ifade edildiğini söylediği belirtildi.