Yetki şartlarının değişmesine kesinlikle rızası olmadığını duyurdu

Yetki şartlarının değişmesine kesinlikle rızası olmadığını duyurdu
banner32

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades, Kıbrıs sorununun arzulanan çözümüyle ilgili onaylanmış yetki şartlarının değişmesine kesinlikle rızası olmadığını açıkladı.
 
 BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ‘Kıbrıs’la ilgili gayrı resmi konferansta tüm görüşleri dinlemeye açık olacağı’ şeklindeki açıklamalarını yorumlaması istenen  Anastasiades, “Bu tarafların görüşlerine bağlıdır” dedi.
 
Genel Sekreter’in Kıbrıs sorununun arzulanan çözümüyle ilgili yetki şartları değişikliği için Güvenlik Konseyi’ne başvurusunda tarafların rızasının gerektiğine dikkat çeken  Anastasiades, “Bizim görüşümüz açıktır. Dolayısıyla hiçbir şekilde böyle bir uzlaşma olasılığı yoktur” şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri dün akşam gazetecilere, “Eğer tarafların müzakerelerin kapsamını genişletmek gibi bir anlaşmaları varsa ortak bir anlaşmaya tercüman olmak anlamında ben her zaman Güvenlik Konseyi’ne gitmeye hazırım” demişti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Cumhurbaşkanlığı: "BM Güvenlik Konseyi Rum...
Cumhurbaşkanlığı: "BM Güvenlik Konseyi Rum...
  1. Kıbrıs
﻿