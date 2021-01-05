Yunanistan eski Dışişleri Bakanı: "AKEL görevden alınmamı istedi"

Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, yeni yayınlanan “Çözümün Mantığı” isimli kitabında, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı görevinden alınmasını isteyen Rum siyasetçinin, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu olduğunu açıklayarak, 2016-2017 döneminde dolaşan söylentileri doğruladı.

Fileleftheros’un haberine göre, Kocias kitabında, Kıbrıs sorununa, Dışişleri Bakanı sıfatıyla katıldığı müzakerelere ve “1960 Garanti ve İttifak Antlaşmaları’na son verecek normal bir devlet yaratma felsefesine” yer verdi.

Gazete, Nikos Kocias için “Türk askerinin gitmeyeceği ve garantilere son verilmeyecek bir anlaşma dayatmasına ‘müsaade etmemekle’ içteki teslimiyetçi çevrelerde hoşnutsuzluk yaratmıştı” ifadesini kullandı.

Gazetenin konuyla ilgili olarak Kocias’ın, “çözümün mantığı” isimli kitabından alıntıladığı bölüm özetle şöyle:

“Crans Montana’ya kadar Kıbrıs sorunundaki slogan, her önceki müzakere sonrakinden daha iyiydi. ‘Her yeni müzakere daha kötü bir noktadan başlar’ sloganının hakim olması tesadüf değildi. Bu süreç, Yunan diplomasisinin ‘Kıbrıs normal bir devlet olmalı, Zürih Antlaşması’na eşlik eden Garanti ve İttifak Antlaşmaları tasfiye edilmeli’ tezinin tanındığı Crans Montana’da tersine döndü. Yunan diplomasisi BM Genel Sekreteri’nin de benimsediği bu tezi, yalnız Türk aşırılıklarına ve İngiliz tavırlarına karşı değil SİRİZA’nın bir bölümüne, Kıbrıs hükümetinin ve AKEL’in algısına karşı da yürüttü.

Kıbrıs sorunundaki yeni Yunan stratejisini, A. Çipras’tan sonra ilk algılayan Karamanlis ve ardından Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’tu. Ocak 2017’deki müzakere Cenevre’de bitmedi bu fikri aynı gün Paris’e (Ortadoğu ve Filistin ile ilgili uluslararası konferans), ertesi gün de Brüksel’e (Dışişleri Bakanları Konseyi) götürdüm. Yunanistan’ın hükümet ortağıymış gibi hareket eden AKEL Sekreteri A. Kiprianu da Katrugalos eşliğinde Çipras’ın önüne Dışişleri Bakanlığı’ndan alınmam konusunu koydu. Sonrası malum. Müzakereler birkaç ay sonra Crans Montana’da çöktü, Kocias Ekim 2018’de görevden alındı, yerine yeterli deneyime sahip olmayan Katrugalos atandı, Andros Kiprianu AKEL Genel Sekreterliği’nde kaldı ve Kıbrıs sorunu Türkiye’nin hatası yüzünden çözümsüz kaldı.”