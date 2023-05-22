Yunanistan’daki genel seçim Rum basınında

Yunanistan’da dün yapılan genel seçimle ilgili haberler, bugünkü Rum gazetelerinde de geniş yer buldu.

Alithia gazetesi “Miçotakis Ezici Zafer Kazandı” başlığıyla aktardığı haberinde, Kiriakos Miçotakis’in Başkanı olduğu Nea Dimokratia partisinin oyların çoğunluğunu elde etmesiyle “seçim haritasının maviye boyandığını” ve anketlerde Nea Dimokratia ile SYRİZA arasında az fark varmış gibi görünmesine rağmen, seçmenin tercihini Nea Dimokratia’dan yana kullandığını yazdı.

Gazete, Nea Dimokratia’nın aldığı 145 sandalyenin, Miçotakis’in tek başına hükümet kurabilmesi için yeterli olmadığını ve bundan dolayı, seçimde ikinci tura gidileceğini kaydetti.

Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:

Fileleftheros gazetesi: “İstikrara Güvenoyu”

Haravgi gazetesi: “Yunanistan: Sandıktan Nea Dimokratia’nın Büyük Zaferi Çıktı”

Politis gazetesi: “Miçotakis’in Zaferi, Çipras’ın Mağlubiyeti”.