Zirveye ABD'li Bakan da katılacak

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında, Mart ayı içerisinde, muhtemelen İsrail’de gerçekleştirilecek olan üçlü görüşmeye, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da katılacağı belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, ABD Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt’in, Atina'nın Delfi bölgesinde gerçekleştirilen Uluslararası Ekonomik Forum çerçevesinde yapmış olduğu “Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasındaki üçlü zirveye, muhtemelen, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da katılacağı” şeklindeki açıklamasına yer verdiler.

Habere göre, gazetecilere açıklamada bulunan Pyatt, Pompeo’nun Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail üçlü zirvesine katılması amacıyla istişarelerin yapıldığını teyit etti.

Pyatt, bunun gerçekleştirilme zamanı ve yerinin, pratik konuların düzenlenmesine bağlı olduğunu söyledi.

Enerji konularına ilişkin Pyatt, Eastmed boru hattını, ABD’nin destek verdiği önemli bir çalışma olarak nitelendirdi ve bu boru hattının döşenip döşenmeyeceğine piyasanın karar vereceğini ifade etti.

Pyatt, ExxonMobil’in açıklamalarının, piyasayı olumlu etkileyeceğini de söyledi.

Gazete, Rum Haber Ajansı’nın elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak üçlü zirvenin, Mart ayı içerisinde, muhtemelen İsrail’de gerçekleştirileceğini yazdı.

Habere göre bir önceki üçlü zirve Aralık 2018’de gerçekleştirilmişti.

Gazete haberinde ayrıca Güney Kıbrıs-Yunanistan-Ürdün arasındaki 2’inci üçlü zirvenin gerçekleştirilmesi için de istişarelerin devam ettiğini yazdı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail arasındaki zirvenin 20 Mart tarihinde Kudüs’te gerçekleştirileceğini belirtti.