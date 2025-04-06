Oroklini’de çoğunluğu Afrika kökenlilerden oluşan göçmenlerin ikamet ettiği bir siteye, site sahibi tarafından tutulan yüzleri maskeli, bıçak ve balta bulunan 15 kişi saldırdı. Saldırı sırasında 27 yaşındaki bir baba ile 2 aylık kızının yaraladığı bildirildi.

Philenews’ün haberine göre sitenin 35 yaşındaki sahibi tarafından tutulan 15 civarında kişi, göçmenleri siteden atmak üzere sabah 10.30 sularında siteye saldırdı. Polise haber verilmesi üzerine geri çekilen saldırganlar, 12.30 sularında bu kez yüzleri maskeyle örtülmüş, ellerinde bıçak ve baltalarla geri döndü.

Bunun üzerine Rum polisi takviye talep etti. Polis, taş attıkları gerekçesiyle site sakini göçmenlere göz yaşartıcı ile müdahale etti. Saldırı sırasında 27 yaşındaki bir baba ile 2 aylık kızının yaralandığı belirtildi.

Elinden ciddi yara aldığı belirtilen babanın, kaldırıldığı Larnaka Genel Hastanesi’nde entübe edilerek Lefkoşa Rum Genel Hastanesi'ne, 2 aylık bebeğin ise Makarios Hastanesi’ne nakledildiği kaydedildi.

Sitenin yabancı bir yatırımcıya satıldığı ve 15 saldırganın, yabancı uyrukluları siteden uzaklaştırmaları için site sahibi tarafından örgütlendiği kaydedildi. Site sakinleri, kendilerini siteden uzaklaştırmak için gönderilen 15 kişinin ellerinde bıçak ve baltalar olduğunu, baltalarla kapıları kırdıklarını anlattı.

Gazete, kanlı saldırının azmettiricisi olan 35 yaşındaki site sahibinin yakalandığını ve hakkında 8 gün tutukluluk emri alındığını aktardı.