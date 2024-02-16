Lefkoşa-Aradip’te alternatif tıp hizmeti veren bir tıp merkezine bombalı saldırıda bulunuldu.

Fileleftheros’un haberine göre, “long covid” sendromu ve diğer kronik hastalıklara alternatif tıp hizmeti veren merkeze saldırı düzenleyen kişi, merkezin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Rum polisinin bombalı saldırının sebebini bulmak için tahkikatını genişlettiğine dikkat çeken gazeteye göre, saldırıya uğrayan merkezin sahibi, merkezde hizmet verilen bütün hastaların yurtdışından olduğunu ve kimse ile bir husumeti olmadığını söyledi. Saldırıya uğrayan tıp merkezinin hemen yanında, iki yıl önce “long covid” sendromlu hastalara yasadışı tedavi verdiği için hakkında cezai kovuşturma yapılan başka bir tıp merkezi bulunduğuna dikkat çekildi.