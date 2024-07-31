Merkezi İhale Komisyonu, “Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi çerçevesinde Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi’nin ‘işletme hakkının verilmesi yöntemiyle’ özelleştirilmesi” için teklif kabul edildiğini duyurdu.

Duyuruya göre, ihaleye tekliflerin en geç 4 Eylül Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar Maliye Bakanlığı’ndaki Merkezi İhale Komisyonu Toplantı Salonu’ndaki teklif kutusuna atılması gerekiyor.

Teklifle ilgili bilgi ve şartnameler, Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatırılacak 500 bin TL +KDV makbuzu karşılığı Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi’nden alınabilecek.

Çevre Mühendisleri Odası, haziran ayındaki bir açıklamasında, Avrupa Birliği finansmanıyla 2013 yılında yapılan Güngör Düzenli Depolama Alanı’nın 30 yıl öngörülen depolama alanının dolmak üzere olduğunu ve vahşi depolama alanına dönüştüğünü belirtmişti.

Güngör’deki tesisin işletmesi, İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürlüğü tarafından ihaleyle özel şirketlere veriliyor.

Çöp depolama alanında sık sık yangınlar çıkıyor.