Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN) Başkanı Mehmetali Güröz, grevlerinin yarın Başbakanlık önünde devam edeceğini açıkladı.

Güröz yaptığı açıklamada, bazı haber sitelerinde maaşların hayat pahalılığı eklenerek yarın ödeneceği ve “uzlaşı” sağlandığı şeklinde haberler yer aldığını ancak sendikaya muhatapları tarafından herhangi bir toplantı çağrısı veya konuyla ilgili herhangi bir bildirimin olmadığını belirtti.