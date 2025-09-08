Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine atanan Gürsel Tekin binaya girdi.

Tekin kapıya polis eşliğinde yürüdükten sonra bir süre lobide bekledi.

Kalabalığa biber gazı ile müdahale eden polis, binanın çevresinde kordon oluşturdu.

Tekin'in bina içinde CHP'nin Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile görüştüğüne dair görüntüler yansıdı.

İl Başkanlığı içinden açıklama yapan Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ise "Biz burayı teslim etmeyeceğiz" dedi.