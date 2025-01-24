Güzelyurt Belediyesi ile İsviçre’den gelen Network for Animal Protection (NETAP) ekibinin iş birliğinde belediye bünyesindeki Hayvan Rehabilitasyon Merkezindeki kısırlaştırma çalışmaları bugün başladı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, yapılan çalışmayı yerinde inceledi ve uzman veterinerlerden bilgi aldı.

Güzelyurt Belediyesinden verilen bilgiye göre, NetAP (Network for Animal Protection) sponsorluğunda KKTC’deki sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma projesi Girne, Lefkoşa ve İskele’den sonra bugünde Güzelyurt Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde yapılmaya başlandı.

NetAP ekibi, Güzelyurt Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne gelerek Uzman Veteriner Tunç Adataş ile birlikte merkezdeki ameliyathanede kısırlaştırma işlemi yapıyor. Hayvanlara, iç dış parazit, karma aşılar ve tırnak bakımı gibi işlemler de uygulanıyor.

Proje kapsamında yarın kediler kısırlaştırılıp, bakımları yapılacak.

Network for Animal Protection – 2008’de İsviçre’de kurulmuş ve dünya genelinde, hayvanları korumak amaçlı çalışmalar yürüten sivil toplum örgütüdür. Network for Animal Protection ekipleriyle birlikte köpek ve kedileri muayene, tedavi ve kısırlaştırmak üzere KKTC’de bulunuyor.