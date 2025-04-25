Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve meclis üyelerinden oluşan bir heyet 485. Uluslararası Mesir Macunu Festivali’ne katılmak amacıyla Manisa’ya gitti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kardeş Belediye Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin daveti üzerine 24-27 Nisan tarihleri arasında çeşitli temaslarda bulunacak heyette Belediye Meclis Üyesi Aliye Gilanlıoğulları, Özdaş Tüm, Uğur Saygılı ve Cemal İneci yer alıyor.

Uluslararası misafir ve katılımcılara yönelik etkinlik programlarına katılacak Güzelyurt Belediyesi heyeti yarın Valilik ve mesir komitesindeki kurumlar ile hediyeleşme törenine, pazar günü de geleneksel mesir kortej yürüyüşü ve geleneksel mesir macunu saçım törenine katılacak.