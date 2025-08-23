Güzelyurt Belediyesi’nin bu yıl 18’incisini düzenlediği ve 130 çocuğun katıldığı yüzme kursları tamamlandı.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 6-10 yaş grubuna yönelik kurslar, 30 Haziran - 22 Ağustos tarihleri arasında haftada iki gün iki seans şeklinde gerçekleştirildi.

Sertifikalar kursiyerlere, Güzelyurt Otel’de düzenlenen törenle Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Kaymakam Mehmet Kayan tarafından takdim edildi.

Özçınar, çocukların özgüven kazanmasında kursların önemli rol oynadığını vurgulayarak, eğitmenlere ve velilere teşekkür etti.