Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği, Kalkanlı’daki sokak köpekleri sorununa çözüm bulunması için derneğe bir arazi tahsis eden İçişleri Bakanlığına teşekkür etti.

Dernek Başkanı Rana Sarro yazılı açıklamasında, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz'un Kalkanlı’da yıllardır devam eden sokak köpeği sorununa duyarlılık göstermesinden dolayı minnettarlıklarını ifade etti.

Güzelyurt Belediyesini “25 yıldır bir barınak yapmadığı” gerekçesiyle eleştiren Sarro, İçişleri Bakanlığı’nın, sokak hayvanlarına yardım etmek ve yaşatmak misyonu üstlenen derneğin kullanımına, Güzelyurt ilçe sınırlarındaki sahipsiz hayvanların bakım ve idamesi için bir arazi verdiğini kaydetti.