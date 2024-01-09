Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Ziraat Mühendisleri Odası, Dünya Ziraat Mühendisleri Günü ve Tarım Eğitimi yıl dönümü dolayısıyla Güzelyurt Meslek Lisesi’nde “Her şey üretmekle başlar” temalı etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam ve Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencileri katıldı.

-Kal

Etkinlikte ilk konuşmayı Okul Müdürü Rüstem Kal yaptı.

Kal, okulda etkinliğin ilk kez gerçekleştirildiğini kaydetti. Tarım ülkesi olarak tarımın lokomotif önemine dikkat çeken Kal, tarımın birçok alanda etkili sektör oluşturduğunu belirtti.

Tarım politikalarının geleceğe hazırlanma açısından önemli olduğunu vurgulayan Kal, tarım sektöründeki yeniliklere okulun uyum sağladığını ve 2009 yılından beri tarım alanında öğrenci yetiştirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin potansiyelini geliştirmek gerektiğine dikkat çeken Kal, tarım sektöründe desteğin artmasına önem verdiklerini dile getirerek, eğitim programlarını destekleyen her iki bakana ve öğretmenlere teşekkür etti.

-Uluçam

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam da konuşmasında, Güzelyurt bölgesinin tarım açısından önemine dikkat çekerek, ülkenin tarım alanlarının yüzde 65’ini Güzelyurt bölgesinin karşıladığını kaydetti.

-Özçınar

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da, bugünün bölge için özel bir gün olduğunu söyledi.

Dünyada tarımın öneminin arttığına dikkat çeken Özçınar, bu bilinçle hareketle bölgenin tarım alanındaki önemini anlattı ve bu etkinliklerin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Hal yasasının önemine de dikkat çeken Özçınar, bu yasanın gerekliliğinin de yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Özçınar ayrıca, etkinliklerin sürekli kılınması ve devamının olması gerektiğini de belirtti.

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da konuşmasında, böyle bir etkinlikte olmaktan gurur duyduğunu kaydetti.

Tarım sektörünün babadan oğula devrederek gelen, gelişen ve değişen bir dünyayla birlikte üretimin devamının önemine dikkat çeken Çavuş, dünya nüfusunun artmasıyla birlikte gıdanın öneminin de arttığını vurguladı.

Hastalıkla mücadelenin de arttığına dikkat çeken Çavuş, gelişen sanayileşmede tarım topraklarının korunması gerektiğini kaydetti.

Gelişen dünyada tarımsal eğitimin önemini bilerek öğrencilere ve mühendislere önem vererek ziraat mühendislerinin sayısının artırılması yönünde çalışmalar yapılması gerektiğini kaydeden Çavuş, ekonominin temelinin de ziraattan geçtiğini belirtti.

Ülkenin kalkınmasının tarım, turizm ve bilimden geçtiğine dikkat çeken Çavuş, iyi tarım politikalarıyla tarımda sürdürebilirliği sağlamanın önemini vurguladı.

Tarım arazilerinin büyük bölümünün Türkiye’den gelen suyla kesintisiz sulanmasına başlandığına da dikkat çeken Çavuş, ayrıca tarımda mühendisliğin önemine vurgu yaptı.

Sadece eğitimle değil toplumsal sorumlulukta da kendilerini geliştirip kooperatifleşmenin de geliştirilmesini sağlamak gerektiğine dikkat çeken Çavuş, tarımın bir ülkenin ve dünyanın vazgeçilmezi olduğunu kaydetti.

Gençlere seslenen Çavuş, “sizler üreteceksiniz, bizler de sizlerin önünü açacağız.” dedi.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, tarımın ülke için önemine dikkat çekerek, tarım konularında farkındalığın artırılması gerektiğini kaydetti.

“Ekosistem en iyi üreticidir” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, zamanla gıdaya duyulan ihtiyacın arttığını belirtti.

Gıdanın üretilmesinin zahmetli ve zor olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, dünyada en yayın olan uygulamaların iyi tarım uygulamaları olduğunu kaydederek, üretimde en yaygın olanın gıda güvenliği açısından denetimler olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu ayrıca, ülkede tarım alnında AB kriterlerindeki uygulamalarının aynısının uygulandığını kaydetti.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, öğrencilerin ilerde ziraat mühendisi ve geleceğin tarımcıları olarak başarılı olacağına güvendiklerini söyledi.

Meslek liselerinin önemli olduğunu vurgulayan Tatar, 178 yıl önce bu ülkede tarım ile ilgili eğitim başladığını anımsatarak, “dünyanın en güzel topraklarında yaşıyoruz.” dedi.

Ülkenin havası ve ikliminin hayvancı ve çiftçiler için önemli olduğuna dikkat çeken Tatar, ülkedeki üretimin yüzde 70’inin Güzelyurt bölgesinde yapıldığını dile getirerek, buradaki insanların üst düzeyde yapılan desteklerle geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü kaydetti.

Tecrübeli insanlarla tarım konularında yapılacak pratiğin önemine değinen Tatar, öğrencilerin bu tecrübelerden yararlanması gerektiğini kaydetti.

Pandemi dönemine de dikkat çeken Tatar, bu dönemde gıdanın öneminin daha da çok ortaya çıktığına değinerek, gıda faaliyetinin her gün öneminin arttığını belirtti.

Gıda üretimine ve üretilen her türlü gıdaya sahip çıkmak ve ülkeyi kalkındırmak için paydaşlarla birlikte çalışma sürdürmek gerektiğini kaydeden Tatar, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ülkede üretilen meyvelerin bulunduğu stantlar gezildi.