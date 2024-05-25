KKTC’ye günübirlik resmi ziyarette bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu sabah Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri’nde Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantıya Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada sağlıktan enerjiye, ulaştırmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hayat damarlarını oluşturan sektörlere destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Yılmaz, hayata geçecek projenin son dönemde dünyada da hakim olan çevre dostu ve yenilenebilir kaynaklardan istifade etmeyi önceleyen bir proje olduğunu vurguladı.

İki devlet olarak kaynakları verimli şekilde kullanmaya devam edeceklerini belirten Yılmaz, “Bu çerçevede yeni bir Mali İşbirliği Programı üzerinde Sayın Başbakan Üstel ve ekibi ile birlikte çalışıyoruz. Yakın bir sürede bunun da imzasını birlikte atacağız.” dedi.

Başbakan Ünal Üstel de, narenciyeye hayat verecek büyük bir projenin tanıtımının yapıldığını, haftaya da temelinin atılacağını ifade ederek tarihi bir güne hep birlikte şahitlik ettiklerini belirtti.

İlk etapta 15 bin ton olarak planlanan soğuk hava deposunun kapasitesinin daha sonra 40 bin tona çıkarılacağını ifade eden Üstel, 1974’ten sonra bölgeye böyle bir soğuk hava deposu yapılmadığını kaydetti.

“Soğuk hava deposuyla Cyprufex ve üreten kesim, narenciyeci büyük bir rahatlama yaşayacak, büyük bir teşvik olacak” diyen Üstel, soğuk hava deposunun kapasitesinin 4 yıl içinde 40 bin tona tamamlanacağını kaydetti.