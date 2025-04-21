Güzelyurt’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün bölge okullarının katılımıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Kaymakamı Mehmet Kayan ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın da katıldığını etkinlikte bölge ilköğretim kurumları yer aldı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar kortej sonrası yaptığı konuşmada, çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının en anlamlı şekilde kutlanmasının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, geleceği emanet edecekleri tüm çocukların bayramını kutladı.

Güzelyurt Kaymakamlığı önünden başlayan kortej yürüyüşü, çarşı merkezinden geçerek, Güzelyurt Belediye Düğün Parkı’nda sona erdi. Düğün salonunda gerçekleşen etkinlikte çocuklar için konser verildi.