Güzelyurt’ta bir kafeye ait ikametgah içerisindeki eşyaları kasten hasara uğratan kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre T.Ç., dün saat 17.00 sıralarında, bir kafeye ait ikametgah içerisindeki muhtelif mobilya ve beyaz eşyaları kasten hasara uğrattı. T.Ç. suçüstü yakalanarak, tutuklandı.

-Emanetçi tarafından hırsızlık

Lefkoşa’da, C.T.’nin (K-41), 20 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında kendisine emaneten verilen dizüstü bilgisayar ile 50 adet ödeme alım fişini çaldığı tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine C.T. tutuklandı.

-İkamet izinsiz 2 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda ikamet izinsiz 2 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Ülkede turist olarak bulunan Altuğ Atılgan aranıyor

Polise dün verilen bilgide, KKTC’de turist olarak bulunan Altuğ Atılkan’dan (E-40), 11 Mayıs’tan beridir haber alınamadığı ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi. Atılgan aranıyor.