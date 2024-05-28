Sanatçı Ruzen Atakan’ın 7. kişisel resim sergisi bugün açılıyor. ‘Just a Glimpse’ adını taşıyan sergide sanatçının bir dönemi içeren eserleri sergilenecek.Sergi, Lefkoşa Surlariçi Arabahmet Mahallesi’nde, aynı zamanda sanatçının atölyesi olan Ruzen Art Gallery’de yer alacak. Açılışı 28 Mayıs günü saat 19:00’da yapılacak sergi, 12 Haziran tarihine kadar açık kalacak.Sergi, 29 Mayıs – 12 Haziran tarihleri arasında aşağıdaki saatlerde ziyarete açık olacak:Salı – Cuma: 11:30 – 14:00 & 16:00 – 20:00Cumartesi: 11:30 – 14:00

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