Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan D.Y. ve B.Ö. bugün Güzelyurt'ta mahkemeye çıkarıldı. D.Y. teminatla serbest bırakılırken, B.Ö. hakkında 6 gün ek tutukluluk emri verildi.

Güzelyurt Kaza Mahkemesine İlk olarak D.Y. çıkarıldı.

Tahkikat Memuru Ortunç Özbaylı, zanlının, “suç gelirini aklama, sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Özbaylı, zanlının, sahte transkript düzenlediğini ve okuldan 8 bin 451 Amerikan Doları temin ettiğini kaydetti.

Özbaylı, tahkikatın tamamlandığını ifade ederek zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Gülay Uğur da, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanması, kimlik ve seyahat belgelerine el konulması, 300 bin TL’lik kefalet senedi, 50 bin TL’lik nakdi teminat ile haftada bir gün ispatı vücut şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanmasını emretti.

-B.Ö. hakkında 6 gün ek tutukluluk

Daha sonra B.Ö. mahkemeye çıkarıldı.

Tahkikat Memuru Ortunç Özbaylı, zanlının, “sahte banka ödeme emri düzenlenmesini tahrik etme, suç gelirini aklama, sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini” suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Özbaylı, zanlının, öğrencilerle temasa geçerek, okul ücretlerini hesabına geçirdiğini, 300 bin TL’yi sahtekarlıkla temin ettiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Emare içeren belgelerin imha edildiğinin tespit edildiğine dikkat çeken Özbaylı, 21 ifade alındığını, yaklaşık 23 ifade daha alınacağını, serbest kalması halinde zanlının ifadelere ve emarelere etki edebileceğini belirtti.

Tahkikat Memuru Özbaylı, avukatın sorusu üzerine, zanlının ifadesinde, Genel Sekreterin emriyle hesap açtığını söylediğini kaydetti.

Savcı Savcı Fatma Damdelen da, tahkikatın tamamlanmadığını ifade ederek, zanlının emarelere etki edebileceğini söyledi.

Yargıç Gülay Uğur da, zanlı hakkında 6 gün ek tutukluluk verilmesini emretti.