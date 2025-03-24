Tarımsal Araştırma Enstitüsü(TAE) Güzelyurt İstasyonu'nda 27 Mart Perşembe meyve ağaçlarında aşılama teknikleri konulu eğitim verilecek.

TAE’den verilen bilgiye göre, verimliliği ve kaliteyi artırma amacıyla düzenlenen eğitim, Ziraat Yüksek Mühendisi Hüseyin Karanfiloğlu tarafından verilecek. Etkinlik TAE Güzelyurt Araştırma İstasyonu’nda, 27 Mart Perşembe 10.00 - 12.00 arasında yer alacak.

Etkinlikte meyve ağaçlarında farklı aşılama teknikleri, aşı zamanlaması, kullanılan materyaller ve dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgi verilecek, katılımcılara aşı yaptırılacak. Konuyla ilgili TAE Türkmeköy İstasyonu’nda da eğitim verilmişti.