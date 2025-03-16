Başbakan Ünal Üstel, Güzelyurt’ta sosyal konut projesinin temelinin 28 Mart’ta atılacağını belirtti.

Başbakan Ünal Üstel yaptığı yazılı açıklamada, "hükümet olarak göreve geldikleri günden itibaren halka verdikleri sözü tutmaya ve yıllardır beklenen proje ve reformları hayata geçirmeye devam ettiklerini" kaydetti.

Ünal, Başbakanlığın ve ilgili kurumların yaptığı çalışmalar ve planlamaların doğrultusunda 28 Mart’ta Güzelyurt’ta ilk sosyal konut projesinin temelini atacaklarını, buna ek olarak yeni sosyal konut projelerinin Alayköy ve Karpaz bölgelerinde de başlatabilmek adına gerekli çalışmaların son aşamasına gelindiğini bildirdi.

-“Daha çağdaş ve erişilebilir sosyal konutlar için yasalarda yeni düzenlemeler yaptık”

Sosyal konut projelerini yeniden hayata geçirme kararı aldıktan sonra, bu projelerin daha çağdaş, daha uygun fiyatlı ve uygun ödeme koşullarıyla inşa edilmesi adına yasal düzenlemeleri tamamladıklarını ifade eden Üstel, “Bu maksatla revize ettiğimiz 63/2007 Sayılı Konut Edindirme Yasası’nı gerekli tüm tüzüklerini de bugün itibarıyla yürürlüğe koymuş bulunuyoruz” dedi.

-Kırsal kesim arsa dağıtımları nisanda başlıyor

Üstel, geçmişte dağıtılmış kırsal kesim arsalarının altyapı eksikliklerini tamamlamak için önemli adımlar attıklarını belirterek, 80’e yakın bölgede bulunan kırsal kesim arsalarının büyük bir bölümünde altyapı çalışmalarını tamamladıklarını açıkladı.

Kırsalda yaşayan gençlere kendi bölgelerinde kök salarak yuva kurmalarına destek olmak amacıyla yeni kırsal kesim arsası dağıtımına başlayacaklarını da dile getiren Üstel, yapılan ihtiyaç analizleri doğrultusunda belirlenen bölgelerde arsa dağıtımlarını 5 Nisan itibarıyla Güney Mesarya’dan başlatacaklarını bildirdi.

Başbakan Üstel, ardından bu süreci ülke geneline yayarak, dört bir yanda yaşayan gençleri arsa sahibi olma konusunda yaşadıkları sıkıntıdan kurtarmaya devam edeceklerini kaydederek, “Diğer yandan kırsal kesim arsası dağıtımı yaptığımız gençlerin, sahip oldukları arsalara ev yapabilmeleri konusunda ihtiyaç duyacakları kredilerin sağlanması çalışmalarımızı da sürdürüyoruz.” dedi.