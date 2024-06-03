Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) 204 hacı adayı, hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara uğurlandı.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı hac organizasyonuyla Suudi Arabistan'a gitmek üzere yola çıkan hacı adayları için Haspolat'taki Hala Sultan Camii’nde “Hacı Uğurlama Programı” yapıldı.

Programa, Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Din Hizmetleri Müşaviri ve KKTC Hac Kafilesi Başkanı Abdulkadir Boşal, Din İşleri Başkanlığı bölge temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, hacı adayları için düzenlenen programda konuşan Töre, adayların hac vazifesini yerine getirerek, hacı olacağını belirtti ve “Allah herkese nasip etsin” dedi.

Gidemeyenler için de dualar isteyen Töre, Gazze’de yaşanan zulme de dikkat çekti. Gazze ve Filistin’de insan kasaplarının kadın, çoluk, çocuk demeden insanları katlettiğini kaydeden Töre, yaşanan insanlık dramının son bulmasını temenni etti.

Töre, hacı adaylarına çıktıkları kutlu yolda hayırlı yolculuklar diledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, program sonunda hacı adayları ile birlikte fotoğraf çektirdi.