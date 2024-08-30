Haftalık gıda denetim sonuçları açıklandı. Yerli ürünlerden 14 numunenin ikisinde, semizotu ve molehiyada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilerek bu ürünler imha edildi.

Tarım Bakanlığı açıklamasına göre, 23-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen analizler sonucunda Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi ve aşağıdaki sonuçlar elde edildi:

“İthal ürünlerden alınan 51 numunenin 51’ i de temiz çıkmış olup, limit üstü bitki koruma ürünü içeren hiçbir numuneye rastlanmamıştır.

Yerli ürünlerden alınan 14 numunenin 12’ si temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü içeren 2 numuneye rastlanmıştır.

Gazimağusa sakini Medine İster’ e ait Semizotunda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.

Serhatköy sakini Salih Serpek’ e ait Molehiya da tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.”