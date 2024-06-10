Ülkede son bir haftada toplam 43 yangın ve 31 adet servis olayı meydana geldiği bildirildi.

İtfaiyeden yapılan yazılı açıklamada, yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarının 4 milyon 563 bin 750 TL olduğu belirtildi.

Yangınların, "elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmariti, kişiler tarafından yakma, ocak üzerindeki tencere içerisinde unutulan yağın ısınıp alevlenmesi, araçta meydana gelen yakıt sızıntısı ile mekanik arıza, gaz kaçağı, kundaklama, açık unutulan fön makinesinin ısınarak alevlenmesi, mangal ile kaynak makinesinden atılan, çöplükten sirayet eden ateşin, elektrik trafosundan ve tellerden düşen kıvılcımlarla saman çekme makinesinin ısınarak kuru otları tutuşturması" sonucunda çıktığı kaydedildi.

Özel servis olayları ise şu şekilde sıralandı:

"Evin damında ayağına ip takılan güvercinin kurtarılması, yangına karşı tedbir alma, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, trafik kazası sonucu araç içerisinde sıkışan şahsın kurtarılması, kamyon lastikleri arasına sıkışan ve kuyuya düşen köpeklerin kurtarılması, aracın motor bölümünde ve evin çatısında mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yatak odasında mahsur kalan şahsın hidrolik merdivenle kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevk edilmesi"