Ülke genelinde 13-19 Ekim tarihleri arasında 13 yangın ve 15 özel servis olayı meydana geldi.

İtfaiye raporuna göre yangınlar sonucu oluşan zarar miktarı 3 milyon 681 bin TL.

Yangınların, 6’sı Lefkoşa’da, 3’ü Girne’de, 1’i Gazimağusa’da, 1’i İskele’de, 1’i Yeşilköy’de ve 1’i de Geçitkale’de çıkarken, muhtemel sebepler arasında ise kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri ve araçların motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlar üzerine temas edip alevlenmesi, kişi veya kişiler tarafından yakılması yer aldı.

Özel servis olaylarının ise; yangına karşı tedbir alma, asansörde mahsur kalan şahısların, araçların motor bölümlerinde, ağaç üzerinde ve depo ile duvar arasına sıkışan kedilerin kurtarılması, su kuyusu içerisine düşen köpeğin kurtarılması, yol güvenliğinin sağlanması, kazada sıkışan şahısların kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması gibi müdahaleler olduğu belirtildi.