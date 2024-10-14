KKTC’de geçen hafta meydana gelen 16 yangın 2 milyon 136 bin TL zarara yol açtı.

Polisten yapılan açıklamaya göre 7 - 13 Ekim tarihlerini kapsayan sürede, KKTC’de 16 yangın ve 36 özel servis olayı meydana geldi, yangınlar sonucu toplam zarar miktarı 2 milyon 136 bin TL oldu.

Yangınların muhtemel sebepleri; "elektrik kaynaklı kısa devre, araçta meydana gelen benzin kaçağının sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi, temizlik amacıyla yakılan ateşin kontrolden çıkıp sirayet etmesi, sıcak nargile kömürlerinin koltuğa temas edip tutuşturması, gaz kaçağı, kişi/ler tarafından yakma ve tamamen söndürülmeden atılan sigara izmariti" olarak açıklandı.

Özel servis olayları ise; "dengesini kaybederek arıtma havuzu içerisine düşen, trafik kazası sonucu aracı içerisinde sıkışan, evinin damında ve asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, boş su havuzuna düşerek mahsur kalan köpeğin kurtarılması, yol güvenliği sağlanması, aracın makine bölümünde, telefon direği üzerinde, elektrik panosunda ve su kuyusunda mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alma, dere yatağında mahsur kalan ineğin kurtarılması, özel görev ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması" şeklinde sıralandı.