Ülkede bir haftada 190 bin TL'lik maddi hasar meydana gelen 11 yangın çıktı.

Yayınlanan haftalık itfaiye raporuna göre, 28 Ekim – 3 Kasım tarihlerini kapsayan sürede ülkede meydana gelen 11 yangının muhtemel sebepleri şöyle:

“Kısa devre, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından söndürülmeden atılan sigara izmariti, bacada biriken yağ tortularının aşırı ısınarak alevlenmesi, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakma, sönmemiş sigara izmaritinin düşüp koltuğu tutuşturması, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından temizlik maksadıyla yakma.”

Öte yandan 28 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında ülkede 20 hususi servis olayı meydana geldi.

Bunlar şöyle açıklandı:

“Apartmanın balkonunda, asansörde mahsur kalan şahıslarla trafik kazasında sıkışan şahısların kurtarılması, paletlerin arasında, aracın motor bölümünde sıkışan, ağaçta mahsur kalan kedilerin kurtarılması, kuyuya düşen köpek ve kuzuların kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, yangına karşı tedbir alma ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevki.”