Hak ve Özgürlükler Platformu, İrsen Küçük Ortaokulu ve Bekirpaşa Lisesi’nde yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaparak öğretmen sendikalarını eleştirdi.

Açıklamada, "Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uygulanacak Kurallar ve Disiplin (Değişiklik)Tüzüğü"nün geri çekilmesine rağmen, İrsen Küçük Ortaokulu’nda bir öğrencinin okula girişinin engellendiği kaydedilerek, platform üyesi tüm sivil toplum kuruluşlarının bu konuda devlet yetkililerinin güvenceleri doğrultusunda çözüm bulunmasını bekledikleri belirtildi.