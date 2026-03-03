Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile telefonda, bölgedeki mevcut güvenlik ortamını, çatışmaların sona erdirilmesi ve istikrarın tesisi için yürütülebilecek diplomatik çabaları ele aldı.

AA’nın Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Fidan, İngiliz mevkidaşı Cooper ile telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgedeki mevcut güvenlik ortamı kapsamlı şekilde değerlendirildi, çatışmaların sona erdirilmesi ve istikrarın tesisi için yürütülebilecek diplomatik çabalar üzerinde duruldu.