Tel-Sen Başkanı Hakan Üredi, Meclis Alt Komitesi’nde onaylanan ve bugün Meclis gündeminde görüşülmesi beklenen Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin açıklamalarda bulundu. Üredi, öğretmen eksikliği sorununun öğretmen yetiştirme sistemini değiştirmekle değil, bilimsel ve uzun vadeli planlamayla çözülebileceğini söyledi.

Öğretmen arzı ile ihtiyaç arasındaki dengenin korunması gerektiğini belirten Üredi, ülkenin ihtiyaç duyduğundan fazla öğretmen yetiştirmenin çözüm olmadığını ifade etti. “Eğer ülkenin 10 yılda ihtiyacı 750 öğretmense, 1.500 öğretmen yetiştirmenin adı reform değil, işsiz öğretmen üretmektir” dedi.

Yeni düzenlemeler öncesinde kapsamlı bir ihtiyaç analizinin yapılması gerektiğini vurgulayan Üredi, öğretmen ihtiyacı, emeklilikler, branş bazındaki açıklar ve atanabilecek öğretmen sayısının net şekilde ortaya konulmasının şart olduğunu kaydetti.

Geçici öğretmen sorununa da değinen Üredi, mevcut sıkıntının öğretmen sayısının yetersiz olmasından değil, doğru planlama yapılmamasından kaynaklandığını belirterek, “Sorun arz eksikliği değil, planlama eksikliğidir” ifadelerini kullandı.

Öğretmen kontenjanlarının bilimsel veriler ışığında belirlenmesi gerektiğini söyleyen Üredi, eğitim politikalarının kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli bir vizyonla oluşturulması çağrısında bulundu.

Tel-Sen olarak yasa tasarısının öğretmen sendikalarıyla kapsamlı şekilde istişare edilmesi gerektiğini belirten Üredi, öğretmen eksikliği ve istihdam sorunlarının bilimsel, katılımcı ve planlı bir yaklaşımla ele alınmasını istedi.