Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), 21 Nisan Pazartesi günü “İyi İdare Yasası” eğitimi düzenliyor.

Sendikadan yapılan açıklamada, DAÜ Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Can Azer tarafından verilecek eğitimde, kamu gücü ayrıcalıklarını kullanma yetkisine sahip idarenin (devlet kurumlarının) uyması gereken ilke ve kurallar anlatılacak. Ayrıca sendika üyesi katılımcılara sertifika da verilecek.

Açıklamada, sendikanın Lefkoşa Dereboyu’ndaki binasında 16.00-18.00 saatleri arasında yer alacak eğitime, başta HAKSEN üyeleri olmak üzere, ilgi duyan kişiler davet edildi.