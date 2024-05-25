Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil, et ithal edilmesi kararını yanlış bulduklarını ve gösterilen tepkiyi desteklediklerini belirterek, “Bu krizin çözümü, üretimdeki maliyetlerin düşürülmesidir” dedi.

HAKSEN Başkanı Salih Erşangil, Hayvancılar Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemi ve “ithal et krizi” hakkında açıklamalarda bulundu.

Halkın yüksek maliyetler yüzünden et tüketemez duruma geldiğini belirten Erşangil, bu durumun çözümünün et ithal etmek olmadığını kaydetti.

Erşangil, HAKSEN olarak önerilerini “tarım ve hayvancılıkta planlı bir politika izlenmesi, var olan tarım arazilerine sahip çıkılması, tarımsal verimliliğin artırılması için küçük ölçekli üretim yerine kooperatifleşerek büyük ölçekli üretime geçilmesi" olarak sıraladı. Erşangil ayrıca, maliyetleri düşürmek için özelleştirme yerine “kamusalcı politikalara” yönelmek gerektiğini ifade etti.

Erşangil açıklamasına şöyle devam etti:

“Öncelikle ülkemizde var olan tarım arazilerine sahip çıkılmalı, en verimli tarımsal arazilerimizin inşaat şirketleri tarafından gasp edilmesine dur denilmelidir. Verimli tarım arazilerimiz betona boğuldukça, gıda ürünlerinin maliyetinin artması kaçınılmaz hale gelmektedir. Tarımsal verimliliğin artırılması için küçük ölçekli üretim yerine kooperatifleşerek büyük ölçekli üretime geçilmesi sağlanmalı, üreticiye yapılan desteklerin de kooperatifleşmeyi teşvik edecek şekilde yapılması gerekmektedir.

Krizi aşmak için çözüm; maliyetlerin düşürülmesinden, maliyetlerin düşürülmesi ise kamusal alanı genişletmekten ve kooperatifçilikten geçmektedir. Aksi tüm çabalar vatandaşı, kasabı, hayvancıyı karşı karşıya getirecektir.”