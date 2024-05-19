Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil, “Göç Yasası” mağduru çalışanlar için hayat pahalılığına ek artışların devam etmesi gerektiğini kaydetti ve Başbakan Ünal Üstel’e bu yönde adım atma çağrısında bulundu.

Erşangil yazılı açıklamasında, bu yasaya tabi çalışanların mağduriyetine dikkat çekerek, , “2022 yılında kamuda örgütlü sendikalarla imzalanan protokol ve verilen sözlerin gereği yapılmalı, çalışanların mağduriyetini azaltmak adına ek artışlarla ilgili süreç ilerletilmelidir” dedi.

Göç yasası altında çalışanların ayni iş yerinde ayni emeği ortaya koydukları emekçilerden ayrıştırıldığını ve bunun devlet eliyle yapılan bir ayrımcılık olduğunu belirten Erşangil, yıllardır bu mağduriyetle ilgili sözler verildiğini ancak sözlerin tutulmadığını savundu.

Erşangil, “Son olarak 2022 yılında, kamuda örgütlü sendikalar ile yaptığı görüşmeler sonrasında protokole imza atan Başbakan, maalesef kendi imzasının arkasında durmamıştır. Aradan geçen 2 yılda, Göç Yasası’na tabi çalışanlar için hayat pahalılığına ek yapılacak artışlarla ilgili süreç söz verilenin aksine aradaki farkı kapatmanın uzağında kalmıştır” iddiasında da bulundu.