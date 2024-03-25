Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), halkın alım gücü düşerken, anayasal hak olan kamusal sağlık, eğitim ve toplu taşıma gibi alanlarda da "hak gaspı" yaşandığını kaydetti.

Sendika Başkanı Salih Erşangil yazılı açıklamasında “ücretsiz, kaliteli bir kamusal eğitim, kamusal sağlık ve toplu taşıma gibi hizmetler hak fakat bunlara ya hiç erişemiyor, ya da sağlık ve eğitim için özel şirketlere tonlarca para harcamak zorunda bırakılıyoruz” dedi.

"Ciddi bir ekonomik krizle boğuşan” halkın, ülkeyi yönetenlerin vereceği destekten "ümidini kestiğini" ancak en azından yasal haklarına erişebilmek istediğini ifade eden Erşangil, “Her koşulda ve her konuda desteklenen büyük sermayenin zenginliğine zenginlik katabilmesi uğruna, anayasal hakkımız olan nitelikli ve ücretsiz kamusal eğitim ve sağlık haklarımız gasp ediliyor. Toplu taşıma hakkımız ise yıllardır yok sayılıyor. ”dedi.

Halkın “ya devlet okullarının ve devlet hastanesinin ‘sorunları ve yetersizliğine’ razı olmak; ya da en temel haklar için bankalara borçlanarak özel şirketlere ödeme yapmak” ikilimi arasında bırakıldığını kaydeden Erşangil, "düzgün bir ulaşım için ise tek seçeneğin yıllarca ödenecek borç altına girerek alınacak en az iki araçla, her gün artan akaryakıt ve seyrüsefer gibi masraflarla ulaşımını karşılaması” olduğunu ifade etti.

“Asgari ücretle çalıştırılan emekçi kesimin kötü hizmete mahkûm edilirken, orta halli insanların çocuğunun eğitimi veya sağlık için borçlanmayı göze alacağı hesap ediliyor” diyen Erşangil, emekçi kesimin, devlet hastanelerinde veya devlet okullarında yasa dışı şekilde kendilerinden talep edilen ücretlerin altından kalkamadığını; bir zamanlar borç ödemeyi göze alabilen orta halli insanların ise, özel şirketlerin her gün artırdığı harçlar ve ücretleri artık karşılayamadığına dikkat çekti.