Hala Sultan İlahiyat Koleji öğrencileri, uzun süredir üzerinde çalıştıkları bilimsel projelerle Türk Dünyası Bilim Şenliği’ne başvuru yaptı.

Kolejden yapılan açıklamada, farklı sınıf seviyelerinden öğrencilerin çevre, enerji, sağlık ve toplumsal farkındalık alanlarında geliştirdikleri projeleri büyük bir özveriyle hazırladıkları ifade edildi.

Öğrencilerin araştırma yaparak, deneyerek ve hatalarını düzelterek ilerledikleri; sabırları, azimleri ve üretme heyecanlarıyla örnek bir çalışma süreci ortaya koydukları kaydedildi.

Bu başvurunun, öğrencilerin bilime olan ilgilerini, birlikte çalışma becerilerini ve yılmadan emek verme kararlılıklarını yansıtan önemli bir adım olduğunun belirtildiği açıklamada, sürecin her aşamasında gösterdikleri gayretin ise başvurunun kendisinden bile daha değerli bir kazanım olarak öne çıktığı ifade edildi.

Bilim yolunda emek veren tüm öğrencilerin ve onlara rehberlik eden öğretmenlerin gönülden tebrik edildiği açıklamada, Türk Dünyası Bilim Şenliği’ne başvuru yapan öğrencilerin projeleri şu şekilde sıralandı:

1. Görme Engelini Kaldıran Mavi Baston Projesi, Lamia Çeker, 6C

2. Mavi Market Projesi, Nil Müberra Erkan, 7C

3. Güneşle Şarj Ol Projesi, Hüseyin Yakut, 6B

4. Deniz Suyundan Tarımsal Su Elde Etme Projesi, Mustafa Tekin, 6G

5. Yayalar Yaşasın Projesi, Fatma Kaçan, 6B

6. Alzheimer Hastaları İçin Kırmızı Bileklik Takip Projesi, Cennet Bonak, 7A

7. Beşparmak Dağlarında Rüzgâr Gülü Projesi, Ümmü Gülsüm Korkmaz, 6G”